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Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа

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Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 4
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на полозьях
Цвет
бежевый
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217379
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на полозьях
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
15.5

Описание товара Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа

Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими накладками. Ограничение по весу 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/IVORY слоновая кость искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на полозьях
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Описание
Плоский хромированный каркас. Подлокотники с мягкими накладками. Ограничение по весу 120 кг. Соответствует стандарту BIFMA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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