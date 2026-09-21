Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 6
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 7
Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
  • Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702456
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.3
Производство
Китай
Ширина, см
13.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х13
Вес, кг.
10.3

Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1233 рассчитана на эксплуатацию в течении 5 лет. Это свинцово-кислотная батарея, выполненная в герметизированном корпусе из пластика ABS. Благодаря прочности материала, его устойчивости к горению аккумулятор будет исправно служить в течение всего срока службы. В его основе лежит микропористый наполнитель, который пропитан электролитом по технологии AGM. Благодаря этому устройство рекомбинирует выделяемый газ (до 99%). Delta DT 1233 с показателем напряжения 12 В обладает емкостью 33 А·ч, что позволяет применять его для длительной автономной работы оборудования. Аккумулятор работает в буферном режиме, то есть при постоянном подзаряде. Низкий показатель саморазряда ? 3% в месяц при 25 °С обеспечивает легирование пластин из свинца кальцием. Также это повышает прочность конструкции решетки. На верхней части корпуса для удобства переноски предусмотрена ручка.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
16.3
Производство
Китай
Ширина, см
13.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
33
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1233 рассчитана на эксплуатацию в течении 5 лет. Это свинцово-кислотная батарея, выполненная в герметизированном корпусе из пластика ABS. Благодаря прочности материала, его устойчивости к горению аккумулятор будет исправно служить в течение всего срока службы. В его основе лежит микропористый наполнитель, который пропитан электролитом по технологии AGM. Благодаря этому устройство рекомбинирует выделяемый газ (до 99%). Delta DT 1233 с показателем напряжения 12 В обладает емкостью 33 А·ч, что позволяет применять его для длительной автономной работы оборудования. Аккумулятор работает в буферном режиме, то есть при постоянном подзаряде. Низкий показатель саморазряда ? 3% в месяц при 25 °С обеспечивает легирование пластин из свинца кальцием. Также это повышает прочность конструкции решетки. На верхней части корпуса для удобства переноски предусмотрена ручка.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta DT 1233 12В 33Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...