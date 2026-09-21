Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60
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Характеристики
Описание товара Метеостанция Levenhuk Discovery Report WA60
Возможности Levenhuk Discovery Report WA60 понравятся тем, кому нужен не просто домашний погодный гаджет, а профессиональный метеоцентр. Прибор комплектуется сразу двумя выносными датчиками, проводит множество измерений в помещении и на улице, составляет прогноз погоды и график изменений атмосферного давления, показывает время, дату и день недели. Все измерения можно увидеть на встроенном экране основного модуля. Он цветной, разделен на блоки, причем индикация окрашена в разные цвета, чтобы было проще ориентироваться в информации. Кроме стандартных температуры и влажности воздуха, метеостанция также определяет атмосферное давление, уровень выпавших осадков, скорость и направление ветра. Сенсорные элементы управления находятся в нижней части экрана. Выносные датчики для их эффективной работы требуется устанавливать на улице. Основной модуль должен оставаться в помещении во избежание случайного намокания. Связь между приборами осуществляется по радиоканалу, причем их можно разнести между собой на расстояние до 100 метров. Датчики работают от батареек, а базу можно запитать как от батареек, так и от сети. Для внешних датчиков рекомендуется использовать щелочные батарейки.
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