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Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699083
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автовыключение, определение точки росы, подсветка экрана
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х5
Вес, г.
280
Описание товара Термогигрометр Ermenrich Wett TU30
Ermenrich Wett TU30 – компактный и удобный прибор для измерения температуры и влажности в помещениях разного назначения (жилых, офисных, промышленных), а также на улице. Благодаря этому контроль микроклимата дома и на работе становится проще. Измерение температуры доступно в диапазоне от –20 до +60 °C. Также можно настроить отображение показаний в °F. Влажность измеряется в процентах, от 0 до 100, с разрешением в 0.1%. Также прибор определяет точку росы. Термогигрометр имеет функцию запоминания предельных значений и удержания показаний. Для питания прибора используются батарейки типа ААА (не входят в комплект). Для экономии энергии присутствует функция автоматического отключения при бездействии. Индикатор низкого заряда батареи помогает своевременно менять элементы питания.
автовыключение, определение точки росы, подсветка экрана
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Ermenrich Wett TU30 – компактный и удобный прибор для измерения температуры и влажности в помещениях разного назначения (жилых, офисных, промышленных), а также на улице. Благодаря этому контроль микроклимата дома и на работе становится проще. Измерение температуры доступно в диапазоне от –20 до +60 °C. Также можно настроить отображение показаний в °F. Влажность измеряется в процентах, от 0 до 100, с разрешением в 0.1%. Также прибор определяет точку росы. Термогигрометр имеет функцию запоминания предельных значений и удержания показаний. Для питания прибора используются батарейки типа ААА (не входят в комплект). Для экономии энергии присутствует функция автоматического отключения при бездействии. Индикатор низкого заряда батареи помогает своевременно менять элементы питания.
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