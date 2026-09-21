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Характеристики
Тип товара
Термогигрометры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699082
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автовыключение, запись максимального и минимального значений, удержание текущего показания
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х5
Вес, г.
215
Описание товара Термогигрометр Ermenrich Wett TU20
Термогигрометр Ermenrich Wett TU20 – портативный прибор для контроля микроклимата на рабочем месте, на производстве или в быту. Он позволяет оперативно отслеживать изменения температуры и влажности в помещении и на улице. Термометр определяет температуру в диапазоне от –20 до +60 °C, также можно настроить прибор, чтобы показания отображались в градусах по Фаренгейту. Гигрометр измеряет влажность в диапазоне 0–100% и определяет точку росы. Есть функция удержания показаний и запоминания минимальных и максимальных значений. Для питания необходимы 3 батарейки типа ААА (нет в комплекте). Индикатор низкого заряда батареи показывает, когда потребуется заменить источники питания. Функция автоотключения позволяет экономить энергию.
автовыключение, запись максимального и минимального значений, удержание текущего показания
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Питание
от батареек
Страна производитель
Китай
Описание
Термогигрометр Ermenrich Wett TU20 – портативный прибор для контроля микроклимата на рабочем месте, на производстве или в быту. Он позволяет оперативно отслеживать изменения температуры и влажности в помещении и на улице. Термометр определяет температуру в диапазоне от –20 до +60 °C, также можно настроить прибор, чтобы показания отображались в градусах по Фаренгейту. Гигрометр измеряет влажность в диапазоне 0–100% и определяет точку росы. Есть функция удержания показаний и запоминания минимальных и максимальных значений. Для питания необходимы 3 батарейки типа ААА (нет в комплекте). Индикатор низкого заряда батареи показывает, когда потребуется заменить источники питания. Функция автоотключения позволяет экономить энергию.
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