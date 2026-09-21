Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 12x50
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699002
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.27
Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 12x50
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 12x50 прекрасно подходит для охоты и рыбалки, а также является хорошим помощником в поисково-спасательных операциях и охранных мероприятиях. Корпус устройства, выполненный из силумина, сочетает в себе легкость и прочность, обеспечивая надежную защиту оптических компонентов даже в неблагоприятных условиях.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Страна производитель
Китай
Бинокль Levenhuk New Sherman BASE 12x50 прекрасно подходит для охоты и рыбалки, а также является хорошим помощником в поисково-спасательных операциях и охранных мероприятиях. Корпус устройства, выполненный из силумина, сочетает в себе легкость и прочность, обеспечивая надежную защиту оптических компонентов даже в неблагоприятных условиях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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