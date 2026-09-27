Плита инфракрасная Leonord LE-1747
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Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
В наличии
Код товара: 692993
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Загружаем...
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Загружаем...
3 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка температуры
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х8
Вес, кг.
2.4
Описание товара Плита инфракрасная Leonord LE-1747
Инфракрасная плита, идеальное решение для маленькой кухни или загородного дома. Мощная плита на 2000 Вт., оснащена высококачественной стеклокерамической варочной поверхность Glass Plus, которая обладает отличной теплопроводностью, имеет длительный срок службы, не боится влаги и легко чистится. Благодаря высокоскоростному инфракрасному нагреву, плитка быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всей стеклокерамической поверхности, плита позволяет приготовить все: от пышной яичницы до сочных поджаренных стейков.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка температуры
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
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Страна производитель
Китай
Инфракрасная плита, идеальное решение для маленькой кухни или загородного дома. Мощная плита на 2000 Вт., оснащена высококачественной стеклокерамической варочной поверхность Glass Plus, которая обладает отличной теплопроводностью, имеет длительный срок службы, не боится влаги и легко чистится. Благодаря высокоскоростному инфракрасному нагреву, плитка быстро нагревается и равномерно распределяет тепло по всей стеклокерамической поверхности, плита позволяет приготовить все: от пышной яичницы до сочных поджаренных стейков.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Плита инфракрасная Leonord LE-1747 - купить по цене 3370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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