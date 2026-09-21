Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
360
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691243
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Описание товара Мойка многофункциональная ПРОФСАН (PSM-9941ST)
Мойка многофункциональная ПРОФСАН PSM-9941ST – это идеальное решение для вашего дома и дачи. Этот смеситель отвечает всем требованиям современных пользователей и сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Надежный и прочный, он станет незаменимым помощником на кухне или в ванной. Отличительной чертой данной модели является водоотталкивающее покрытие, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Экономия воды и энергоресурсов – еще одно важное преимущество этой мойки. Она обеспечит оптимальное смешивание горячей и холодной воды, что позволяет добиться идеальной температуры для любых бытовых нужд.
Мойка многофункциональная ПРОФСАН PSM-9941ST – это идеальное решение для вашего дома и дачи. Этот смеситель отвечает всем требованиям современных пользователей и сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Надежный и прочный, он станет незаменимым помощником на кухне или в ванной. Отличительной чертой данной модели является водоотталкивающее покрытие, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Экономия воды и энергоресурсов – еще одно важное преимущество этой мойки. Она обеспечит оптимальное смешивание горячей и холодной воды, что позволяет добиться идеальной температуры для любых бытовых нужд.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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