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RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит купить с доставкой в Москве
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RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит

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RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 1
RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 2
RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 3
RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 4
RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 5
RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 1
  • RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 2
  • RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 3
  • RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 4
  • RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 5
  • RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681824
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
66х58х28
Вес, кг.
16.1

Описание товара RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит

Дизайнеры кухонных моек RAUM не стали ограничивать себя рамками базового минимализма и решили, что даже самый обыкновенный предмет может стать культовым арт-объектом. В качестве преобладающего стиля был выбран баухаус – сдержанный, прагматичный и не такой простой, как кажется на первый взгляд. И хоть за основу взяты принципы конструктивизма с его бескомпромиссными геометрическими формами, важную роль сыграли элементы, отвечающие за баланс, которые и позволили адаптировать рациональный промышленный дизайн к нашим ежедневным потребностям.

Отзывы о товаре RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит




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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Дизайнеры кухонных моек RAUM не стали ограничивать себя рамками базового минимализма и решили, что даже самый обыкновенный предмет может стать культовым арт-объектом. В качестве преобладающего стиля был выбран баухаус – сдержанный, прагматичный и не такой простой, как кажется на первый взгляд. И хоть за основу взяты принципы конструктивизма с его бескомпромиссными геометрическими формами, важную роль сыграли элементы, отвечающие за баланс, которые и позволили адаптировать рациональный промышленный дизайн к нашим ежедневным потребностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


RIVELATO Мойка RAUM 58 1-чаша 580*500мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: антрацит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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