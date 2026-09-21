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Изливы Haiba (HB7180-8) купить с доставкой в Москве
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Изливы Haiba (HB7180-8)

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Изливы Haiba (HB7180-8) - фото 1
Изливы Haiba (HB7180-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Излив для кухонного смесителя
Цвет
белый
Подсветка
нет
Длина излива
530
  • Изливы Haiba (HB7180-8) - фото 1
  • Изливы Haiba (HB7180-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690812
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Излив для кухонного смесителя
Высота, см
6
Длина, м
6
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Комплектация
излив, упаковка
Цвет
белый
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
530
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х27х22
Вес, г.
610

Описание товара Изливы Haiba (HB7180-8)

Гибкий излив для кухонного смесителя Haiba удобство и стиль на вашей кухне. Долговечность и устойчивость к воздействию воды. Фиксированная длина излива 530 мм обеспечивает комфортное мытье посуды и наполнение больших емкостей водой. Совместимость с основаниями и присоединительный размер. Выбирая гибкий излив для кухонного смесителя Haiba HB7180, вы получаете качественный и стильный аксессуар для вашей кухни, который прослужит вам долгие годы и сделает процесс приготовления пищи более комфортным и удобным.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские

Отзывы о товаре Изливы Haiba (HB7180-8)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Излив для кухонного смесителя
Высота, см
6
Длина, м
6
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Комплектация
излив, упаковка
Цвет
белый
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
530
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий излив для кухонного смесителя Haiba удобство и стиль на вашей кухне. Долговечность и устойчивость к воздействию воды. Фиксированная длина излива 530 мм обеспечивает комфортное мытье посуды и наполнение больших емкостей водой. Совместимость с основаниями и присоединительный размер. Выбирая гибкий излив для кухонного смесителя Haiba HB7180, вы получаете качественный и стильный аксессуар для вашей кухни, который прослужит вам долгие годы и сделает процесс приготовления пищи более комфортным и удобным.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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