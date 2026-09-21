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Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника Fmark (FS8101)

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Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 1
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 2
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 3
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 4
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 5
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 6
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 7
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 8
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 9
Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
106
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 1
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 2
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 3
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 4
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 5
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 6
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 7
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 8
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 9
  • Смеситель для умывальника Fmark (FS8101) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689960
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
5.5
Длина, м
24
Габариты (ВxГxШ), мм
184x151x49
Габаритные размеры), см
18.4x15.1x4.9
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
17.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, запорный клапан, паспорт, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, кг.
1.05

Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8101)

Fmark FS8101 — это современный однорычажный смеситель с лаконичным дизайном и матовым сатиновым покрытием. Он идеально подходит для установки на умывальник, обеспечивая удобство в использовании и долговечность.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Fmark (FS8101)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
5.5
Длина, м
24
Габариты (ВxГxШ), мм
184x151x49
Габаритные размеры), см
18.4x15.1x4.9
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
17.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, запорный клапан, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Fmark FS8101 — это современный однорычажный смеситель с лаконичным дизайном и матовым сатиновым покрытием. Он идеально подходит для установки на умывальник, обеспечивая удобство в использовании и долговечность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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