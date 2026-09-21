Смеситель для мойки Fmark (FS8402H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
150
Длина излива
142
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689947
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
22
Габариты (ВxГxШ), мм
225х205х213
Габаритные размеры), см
22.5х20.5х21.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
150
Длина излива
142
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, экономичный режим.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х6
Вес, кг.
1.21
Описание товара Смеситель для мойки Fmark (FS8402H)
Смеситель Fmark FS8402H для кухонной мойки выполнен в современном дизайне с матовым черным покрытием. Модель оснащена поворотным изливом на 360° и керамической кран-буксой для плавной регулировки напора. Удобное вентильное управление, прочная нержавеющая сталь и компактные габариты делают его практичным решением для любой кухни. Подходит для горизонтального монтажа на раковину, комплектуется гибкой подводкой и аэратором. Гарантия производителя — до 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: черные, для накладной раковины, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 270 руб. 2 340 руб.568 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем FAUZT FZs-511-17 тип См-ВУДРНШлА
-
В наличииЦена 2 280 руб. 2 430 руб.570 руб. в СплитСмеситель для ванны Teymi Ritta, хром T10207
-
В наличииЦена 2 290 руб. 3 870 руб.573 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-07 тип См-ВУДРНШлА
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 870 руб.608 руб. в СплитСмеситель для раковины Savol (S-SUS1003)
-
В наличииЦена 3 180 руб. 5 400 руб.795 руб. в СплитСмеситель для кухни Ledeme L4058
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
-
В наличииЦена 5 450 руб. 6 750 руб.1363 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
Бренд
Тип товара
Высота, см
22
Габариты (ВxГxШ), мм
225х205х213
Габаритные размеры), см
22.5х20.5х21.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
150
Длина излива
142
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, экономичный режим.
Страна производитель
Китай
Смеситель Fmark FS8402H для кухонной мойки выполнен в современном дизайне с матовым черным покрытием. Модель оснащена поворотным изливом на 360° и керамической кран-буксой для плавной регулировки напора. Удобное вентильное управление, прочная нержавеющая сталь и компактные габариты делают его практичным решением для любой кухни. Подходит для горизонтального монтажа на раковину, комплектуется гибкой подводкой и аэратором. Гарантия производителя — до 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: черные, для накладной раковины, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: черные, для накладной раковины, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Смеситель для мойки Fmark (FS8402H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для мойки Fmark (FS8402H)