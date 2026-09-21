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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8533) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8533)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8533)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689931
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
14.1
Длина, м
24.5
Габариты (ВxГxШ), мм
141х245х201
Габаритные размеры), см
14.1х24.5х20.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
20.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, s-образные эксцентрики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х7
Вес, г.
800

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8533)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8533 - это современный двухрычажный смеситель, предназначенный для кухни. Он имеет поворотный излив и керамическую кран-буксу, что обеспечивает надежность и долговечность. Смеситель изготовлен из нержавеющей стали и имеет сатиновый цвет, что придает ему элегантный вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8533)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
14.1
Длина, м
24.5
Габариты (ВxГxШ), мм
141х245х201
Габаритные размеры), см
14.1х24.5х20.1
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
20.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, s-образные эксцентрики
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8533 - это современный двухрычажный смеситель, предназначенный для кухни. Он имеет поворотный излив и керамическую кран-буксу, что обеспечивает надежность и долговечность. Смеситель изготовлен из нержавеющей стали и имеет сатиновый цвет, что придает ему элегантный вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
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