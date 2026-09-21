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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8503) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8503)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8503)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
95
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689929
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
19
Длина, м
27.8
Габариты (ВxГxШ), мм
190x278x213
Габаритные размеры), см
19х27.8х21.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
95
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х7
Вес, г.
800

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8503)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8503 выполнен в классическом дизайне с округлыми формами и сатиновым покрытием. Оснащен поворотным изливом длиной 24 см, обеспечивающим удобство использования. Модель изготовлена из нержавеющей стали с керамической кран-буксой для плавной регулировки потока воды. Подходит для установки на стандартные мойки с двумя отверстиями, комплектуется аэратором и эксцентриками



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8503)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
19
Длина, м
27.8
Габариты (ВxГxШ), мм
190x278x213
Габаритные размеры), см
19х27.8х21.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
сатин
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
95
Длина излива
240
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS8503 выполнен в классическом дизайне с округлыми формами и сатиновым покрытием. Оснащен поворотным изливом длиной 24 см, обеспечивающим удобство использования. Модель изготовлена из нержавеющей стали с керамической кран-буксой для плавной регулировки потока воды. Подходит для установки на стандартные мойки с двумя отверстиями, комплектуется аэратором и эксцентриками


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали
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