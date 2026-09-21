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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-02) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-02)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
175
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689925
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
34.6
Габариты (ВxГxШ), мм
346x232x93
Габаритные размеры), см
34.6х23.2х21.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
175
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
рычажное управление, гибкая подводка, сатиновый цвет.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х5
Вес, кг.
1.72

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-02)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26729-02 выполнен в современном стиле с округлой формой и сатиновой отделкой. Оснащён гибким высоким изливом высотой 17,5 см и удобным однорычажным управлением на керамическом картридже диаметром 35 мм. Изделие изготовлено из нержавеющей стали, имеет гарантию 5 лет и подходит для бытового использования с монтажом на одно отверстие



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26729-02)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
34.6
Габариты (ВxГxШ), мм
346x232x93
Габаритные размеры), см
34.6х23.2х21.3
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
175
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
рычажное управление, гибкая подводка, сатиновый цвет.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS26729-02 выполнен в современном стиле с округлой формой и сатиновой отделкой. Оснащён гибким высоким изливом высотой 17,5 см и удобным однорычажным управлением на керамическом картридже диаметром 35 мм. Изделие изготовлено из нержавеющей стали, имеет гарантию 5 лет и подходит для бытового использования с монтажом на одно отверстие


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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