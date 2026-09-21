Top.Mail.Ru
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
311
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689919
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.3
Длина, м
37.8
Габариты (ВxГxШ), мм
343x245x90
Габаритные размеры), см
34.3x24.5x9
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
26.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель Fmark FS26129, 2 подводки 45 см в оплётке из нержавеющей стали, удлинённая втулка, металлическая монтажная гайка, крепёж, перчатки, пакет, гарантийный талон, упаковка
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
311
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х5
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129)

Смеситель Fmark FS26129 создан для современных интерьеров, где важны не только практичность, но и выразительный визуальный акцент. Его строгая форма, лаконичный стиль и надёжные материалы делают его отличным выбором для тех, кто предпочитает технологичность и простоту в одном решении. Эта модель воплощает сдержанную эстетику и безупречную инженерную точность, сохраняя функциональность в ежедневной эксплуатации.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.3
Длина, м
37.8
Габариты (ВxГxШ), мм
343x245x90
Габаритные размеры), см
34.3x24.5x9
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
26.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель Fmark FS26129, 2 подводки 45 см в оплётке из нержавеющей стали, удлинённая втулка, металлическая монтажная гайка, крепёж, перчатки, пакет, гарантийный талон, упаковка
Развернуть
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
311
Длина излива
209
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS26129 создан для современных интерьеров, где важны не только практичность, но и выразительный визуальный акцент. Его строгая форма, лаконичный стиль и надёжные материалы делают его отличным выбором для тех, кто предпочитает технологичность и простоту в одном решении. Эта модель воплощает сдержанную эстетику и безупречную инженерную точность, сохраняя функциональность в ежедневной эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS26129) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...