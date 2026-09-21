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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4563) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4563)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4563)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Высота излива
64
Длина излива
141
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689917
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
64
Длина излива
141
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
поворотный излив, однорычажный, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х6
Вес, г.
870

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4563)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4563 — современное и практичное решение для вашей кухни. Оснащён поворотным изливом и однорычажным управлением с керамическим картриджем, обеспечивающим плавность работы и долговечность. Имеет стильное хромированное покрытие, которое легко чистится и сохраняет блеск. Устанавливается на одно отверстие, подходит для бытового использования



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4563)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
цинковый сплав
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
64
Развернуть
Длина излива
141
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
поворотный излив, однорычажный, аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4563 — современное и практичное решение для вашей кухни. Оснащён поворотным изливом и однорычажным управлением с керамическим картриджем, обеспечивающим плавность работы и долговечность. Имеет стильное хромированное покрытие, которое легко чистится и сохраняет блеск. Устанавливается на одно отверстие, подходит для бытового использования


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4563) - по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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