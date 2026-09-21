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Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Fmark (FS8203H)

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Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 1
Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 2
Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 3
Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 4
Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 5
Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 6
Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 7
Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 1
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 2
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 3
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 4
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 5
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 6
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 7
  • Смеситель для ванны Fmark (FS8203H) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689881
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
9.7
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
210x170x97
Габаритные размеры), см
21x17x9.7
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
округлая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х10
Вес, кг.
1.41

Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8203H)

Смеситель Fmark FS8203H для ванны с душем выполнен в современном стиле с матовым черным покрытием. Однорычажная конструкция с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Настенный монтаж на два отверстия, комплектуется душевой лейкой, шлангом и держателем. Подходит для бытового использования и общественных помещений



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8203H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
9.7
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
210x170x97
Габаритные размеры), см
21x17x9.7
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
21.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
округлая
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS8203H для ванны с душем выполнен в современном стиле с матовым черным покрытием. Однорычажная конструкция с керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Настенный монтаж на два отверстия, комплектуется душевой лейкой, шлангом и держателем. Подходит для бытового использования и общественных помещений


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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