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Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108)

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Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
ДСП
  • Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689373
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
30
Ориентация
угловая
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
30х30х7,5
Цвет изделия
белый
Основной материал
ДСП
Высота, см
30
Габариты (ВxГxШ), мм
300х300х75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х33х33
Вес, кг.
12.5

Описание товара Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108)

угловой зеркальный шкаф для ванной комнаты, подвесной, из дсп с ламинированным покрытием.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo угловой Кредо 30 (00000001108)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
30
Ориентация
угловая
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
30х30х7,5
Цвет изделия
белый
Основной материал
ДСП
Высота, см
30
Габариты (ВxГxШ), мм
300х300х75
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Страна производитель
Китай
Описание
угловой зеркальный шкаф для ванной комнаты, подвесной, из дсп с ламинированным покрытием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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