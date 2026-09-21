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Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) купить с доставкой в Москве
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Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472)

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Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 1
Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 2
Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 3
Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 4
Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 5
Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
  • Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 1
  • Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 2
  • Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 3
  • Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 4
  • Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 5
  • Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686083
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
50
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
40х30х50
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Тип умывальника
накладной
Количество ящиков
1
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
400х300х500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
16

Описание товара Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472)

тумба подвесная runo бари 50, выполнена в классическом стиле с белым корпусом и фасадом под железный камень, оснащена выдвижным ящиком на шариковых направляющих с плавным закрыванием.

Отзывы о товаре Тумба Runo Бари 50 белая под накладной умывальник (00-00001472)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
30
Длина, м
50
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
40х30х50
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
ЛДСП
Тип умывальника
накладной
Количество ящиков
1
Тумба под накладной умывальник
да
Развернуть
Высота, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
400х300х500
Страна производитель
Китай
Описание
тумба подвесная runo бари 50, выполнена в классическом стиле с белым корпусом и фасадом под железный камень, оснащена выдвижным ящиком на шариковых направляющих с плавным закрыванием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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