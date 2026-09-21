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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L) купить с доставкой в Москве
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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L)

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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L) - фото 1
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L) - фото 2
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Основной материал
латунь
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L) - фото 1
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L) - фото 2
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689294
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
12
Габаритные размеры), см
33.51x12x16.98
Страна производства
Китай
Основной материал
латунь
Высота, см
33.51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х14
Вес, г.
980

Описание товара Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L)

косметическое зеркало java s-m113l сатин — функциональное решение для ванной комнаты с 5-кратным увеличением.

Отзывы о товаре Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113L)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
12
Габаритные размеры), см
33.51x12x16.98
Страна производства
Китай
Основной материал
латунь
Высота, см
33.51
Страна производитель
Китай
Описание
косметическое зеркало java s-m113l сатин — функциональное решение для ванной комнаты с 5-кратным увеличением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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