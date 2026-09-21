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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W) купить с доставкой в Москве
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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W)

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Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W) - фото 1
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W) - фото 2
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
латунь
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W) - фото 1
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W) - фото 2
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689296
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
17
Длина, м
12
Дополнительный материал
стекло
Ориентация
универсальная
Габаритные размеры), см
33.5x17x12
Страна производства
Китай
Цвет изделия
белый
Основной материал
латунь
Высота, см
33.5
Габариты (ВxГxШ), мм
335x170x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х14
Вес, г.
980

Описание товара Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W)

косметическое зеркало с 5-кратным увеличением, предназначено для ухода за внешностью.

Отзывы о товаре Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M113W)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Глубина, см
17
Длина, м
12
Дополнительный материал
стекло
Ориентация
универсальная
Габаритные размеры), см
33.5x17x12
Страна производства
Китай
Цвет изделия
белый
Основной материал
латунь
Высота, см
33.5
Габариты (ВxГxШ), мм
335x170x120
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
косметическое зеркало с 5-кратным увеличением, предназначено для ухода за внешностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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