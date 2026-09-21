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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160)

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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
графит
Основной материал
влагостойкая дсп
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689330
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
12
Длина, м
50
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
65x12x50
Цвет изделия
графит
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
65
Габариты (ВxГxШ), мм
650x120x500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х53х15
Вес, кг.
10.7

Описание товара Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160)

Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
12
Длина, м
50
Покрытие боковин
ламинат
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
65x12x50
Цвет изделия
графит
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
65
Габариты (ВxГxШ), мм
650x120x500
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 50 (00-00001160)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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