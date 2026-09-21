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Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) купить с доставкой в Москве
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Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008)

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Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) - фото 1
Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) - фото 2
Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) - фото 3
Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
240
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) - фото 1
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) - фото 2
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) - фото 3
  • Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689088
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Длина, м
46
Габариты (ВxГxШ), мм
310x150x40
Габаритные размеры), см
31x15x4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
корпус, гайка крепежная, регулировочная ручка, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
для одного типа воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х26х7
Вес, кг.
2.85

Описание товара Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008)

Кран для холодной воды ПРОФСАН ПСМ тип ГОСТ Кр-ЦБА ПСМ PSM-906-008 может устанавливаться на любые типы кухонных моек и раковин с отверстием не менее 31 мм и не более 35 мм (стандарт). Надежный корпус изготовлен из нержавеющей стали SUS 304 (пищевая) с хромированной поверхностью.



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Отзывы о товаре Кран для холодной воды ПРОФСАН (PSM-906-008)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Длина, м
46
Габариты (ВxГxШ), мм
310x150x40
Габаритные размеры), см
31x15x4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
корпус, гайка крепежная, регулировочная ручка, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
240
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
для одного типа воды
Страна производитель
Китай
Описание
Кран для холодной воды ПРОФСАН ПСМ тип ГОСТ Кр-ЦБА ПСМ PSM-906-008 может устанавливаться на любые типы кухонных моек и раковин с отверстием не менее 31 мм и не более 35 мм (стандарт). Надежный корпус изготовлен из нержавеющей стали SUS 304 (пищевая) с хромированной поверхностью.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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