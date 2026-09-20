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Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-272-34) тип См-МДЦБА купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-272-34) тип См-МДЦБА

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Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-272-34) тип См-МДЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Высота излива
175
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553014
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Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
34
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
175
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х6
Вес, г.
550

Описание товара Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-272-34) тип См-МДЦБА

Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-272-34) - это двухрычажный смеситель, предназначенный для установки на кухне. Он обеспечивает комфортное и удобное использование благодаря своему функциональному дизайну и высокому качеству материалов. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное регулирование температуры воды. Это гарантирует безопасность и долговечность использования. Смеситель имеет покрытие из хрома, что придает ему стильный и современный вид. Хромированное покрытие также обеспечивает защиту от коррозии и облегчает уход за смесителем. Высота излива составляет 170 мм, что позволяет удобно мыть посуду и продукты. Длина излива - 130 мм, что обеспечивает достаточную длину для комфортного использования. Смеситель оснащен аэратором, который смешивает воду с воздухом, что делает струю воды более мягкой и уменьшает расход воды. Смеситель устанавливается на горизонтальную поверхность с помощью одного монтажного отверстия. Тип подводки - гибкая, что облегчает процесс установки. В комплект поставки входит документация, что упрощает процесс установки и эксплуатации смесителя.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-272-34) тип См-МДЦБА




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Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
34
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
175
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-272-34) - это двухрычажный смеситель, предназначенный для установки на кухне. Он обеспечивает комфортное и удобное использование благодаря своему функциональному дизайну и высокому качеству материалов. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное регулирование температуры воды. Это гарантирует безопасность и долговечность использования. Смеситель имеет покрытие из хрома, что придает ему стильный и современный вид. Хромированное покрытие также обеспечивает защиту от коррозии и облегчает уход за смесителем. Высота излива составляет 170 мм, что позволяет удобно мыть посуду и продукты. Длина излива - 130 мм, что обеспечивает достаточную длину для комфортного использования. Смеситель оснащен аэратором, который смешивает воду с воздухом, что делает струю воды более мягкой и уменьшает расход воды. Смеситель устанавливается на горизонтальную поверхность с помощью одного монтажного отверстия. Тип подводки - гибкая, что облегчает процесс установки. В комплект поставки входит документация, что упрощает процесс установки и эксплуатации смесителя.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-272-34) тип См-МДЦБА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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