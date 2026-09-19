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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-272-41 тип См-МДЦБА купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-272-41 тип См-МДЦБА

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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-272-41 тип См-МДЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471815
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Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
34
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х7
Вес, г.
600

Описание товара Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-272-41 тип См-МДЦБА

Смеситель для кухни Tsarsberg тип См-МДЦБА TSB-272-41 представляет собой прочный сантехнический прибор, который устанавливается на кухонную мойку. Конструкция изготовлена из силумина. Смеситель оснащен поворотным изливом с аэратором и двумя керамическими кранбуксами.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-272-41 тип См-МДЦБА




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Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
34
Страна бренда
Россия
Ширина, см
15.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
130
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Tsarsberg тип См-МДЦБА TSB-272-41 представляет собой прочный сантехнический прибор, который устанавливается на кухонную мойку. Конструкция изготовлена из силумина. Смеситель оснащен поворотным изливом с аэратором и двумя керамическими кранбуксами.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-272-41 тип См-МДЦБА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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