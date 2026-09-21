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Кран для холодной воды Cron хром (CN1090) купить с доставкой в Москве
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Кран для холодной воды Cron хром (CN1090)

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Кран для холодной воды Cron хром (CN1090) - фото 1
Кран для холодной воды Cron хром (CN1090) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
72
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Кран для холодной воды Cron хром (CN1090) - фото 1
  • Кран для холодной воды Cron хром (CN1090) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687880
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
12
Длина, м
15.5
Габаритные размеры), см
12x15.5x5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
72
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х22
Вес, г.
390

Описание товара Кран для холодной воды Cron хром (CN1090)

Кран для холодной воды Cron CN1090 в хромированном исполнении предназначен для установки на раковину. Изделие с однорычажным управлением и керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку потока воды. Округлая форма излива длиной 12 см гармонично сочетается с классическим дизайном, подходящим для современных интерьеров. В комплект входят гибкая подводка и инструкция по монтажу



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Отзывы о товаре Кран для холодной воды Cron хром (CN1090)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
12
Длина, м
15.5
Габаритные размеры), см
12x15.5x5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
72
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Страна производитель
Китай
Описание
Кран для холодной воды Cron CN1090 в хромированном исполнении предназначен для установки на раковину. Изделие с однорычажным управлением и керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку потока воды. Округлая форма излива длиной 12 см гармонично сочетается с классическим дизайном, подходящим для современных интерьеров. В комплект входят гибкая подводка и инструкция по монтажу


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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