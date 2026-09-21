Top.Mail.Ru
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L - фото 1
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L - фото 1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688402
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
11.2
Длина, м
8.3
Габариты (ВxГxШ), мм
112x83x64
Габаритные размеры), см
11.2x8.3x6.4
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
6.4
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с ручным душем, современный стиль, вентильное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х7
Вес, г.
710

Описание товара Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L

Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L - современное решение для гигиенических душевых систем. Изготовлен из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Удобен для установки на стену, добавляет комфорта в ежедневные процедуры.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
11.2
Длина, м
8.3
Габариты (ВxГxШ), мм
112x83x64
Габаритные размеры), см
11.2x8.3x6.4
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
6.4
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с ручным душем, современный стиль, вентильное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L - современное решение для гигиенических душевых систем. Изготовлен из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Удобен для установки на стену, добавляет комфорта в ежедневные процедуры.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...