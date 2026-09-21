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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q

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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q - фото 1
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q - фото 1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688400
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х7
Вес, г.
550

Описание товара Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q

Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q предназначен для обеспечения комфорта и гигиены в ежедневных процедурах. Он выполнен в современном стиле и доступен в различных цветах, таких как графит, серый и темно-серый. Изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01Q предназначен для обеспечения комфорта и гигиены в ежедневных процедурах. Он выполнен в современном стиле и доступен в различных цветах, таких как графит, серый и темно-серый. Изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает долговечность и надежность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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