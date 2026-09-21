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Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W) купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W)

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Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W) - фото 1
Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W) - фото 2
Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W) - фото 1
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W) - фото 2
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687625
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Длина, м
6.5
Механизм
кран-букса
Габариты (ВxГxШ), мм
135x71x95
Габаритные размеры), см
13.5x7.1x9.5
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Комплектация
гигиенический душ, инструкция, крепления, подводка
Монтаж
настенный
Поверхность
матовая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
9.5
Высота, см
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, г.
820

Описание товара Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W)

Моно кран с гигиеническим душем и держателем для лейки Savol выполнен в современном стиле и подойдет практически под любой дизайн. Кран для биде на 1 тип воды выполнен из качественной латуни и прослужит долгие годы.

Отзывы о товаре Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009W)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Длина, м
6.5
Механизм
кран-букса
Габариты (ВxГxШ), мм
135x71x95
Габаритные размеры), см
13.5x7.1x9.5
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Комплектация
гигиенический душ, инструкция, крепления, подводка
Монтаж
настенный
Поверхность
матовая
Развернуть
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
9.5
Высота, см
13.5
Страна производитель
Китай
Описание
Моно кран с гигиеническим душем и держателем для лейки Savol выполнен в современном стиле и подойдет практически под любой дизайн. Кран для биде на 1 тип воды выполнен из качественной латуни и прослужит долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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