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Моносмеситель для кухни HAIBA под одну воду (HB4185) купить с доставкой в Москве
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Моносмеситель для кухни HAIBA под одну воду (HB4185)

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Моносмеситель для кухни HAIBA под одну воду (HB4185) - фото 1
Моносмеситель для кухни HAIBA под одну воду (HB4185) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Высота излива
178
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
  • Моносмеситель для кухни HAIBA под одну воду (HB4185) - фото 1
  • Моносмеситель для кухни HAIBA под одну воду (HB4185) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687159
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
28
Длина, м
41
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
34
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
178
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
монокран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х28
Вес, г.
330

Описание товара Моносмеситель для кухни HAIBA под одну воду (HB4185)

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления металл. Монтаж настольный



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Отзывы о товаре Моносмеситель для кухни HAIBA под одну воду (HB4185)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
28
Длина, м
41
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
34
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
металл
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Высота излива
178
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
монокран
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления металл. Монтаж настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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