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Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521)

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Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 1
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 2
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 3
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 4
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 5
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 6
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 7
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 8
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 9
Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
нержавеющая сталь
Монтаж
настенный
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 1
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 2
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 3
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 4
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 5
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 6
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 7
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 8
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 9
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687091
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
17
Страна производства
Китай
Цвет
нержавеющая сталь
Комплектация
смеситель, душевой шланг, гигиенический душ, держатель гигиенического душа, комплект эксцентриков, декоративные чашки, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
20
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х21
Вес, кг.
1.62

Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521)

Корпорация «Haiba» одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров. На площади 170 000 м2 в г. Вэньчжоу (КНР) располагается высокоточное производственное оборудование и 1200 сотрудников. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественых материалов и полностью безопасна для здоровья.

Отзывы о товаре Гигиенический душ со смесителем Haiba сталь (HB5521)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
17
Страна производства
Китай
Цвет
нержавеющая сталь
Комплектация
смеситель, душевой шланг, гигиенический душ, держатель гигиенического душа, комплект эксцентриков, декоративные чашки, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
20
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Корпорация «Haiba» одна из крупнейших международных организаций, специализирующаяся в области производства и дизайна сантехнических смесителей, сопутствующих изделий и аксессуаров. На площади 170 000 м2 в г. Вэньчжоу (КНР) располагается высокоточное производственное оборудование и 1200 сотрудников. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественых материалов и полностью безопасна для здоровья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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