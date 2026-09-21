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Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139)

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Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139) - фото 1
Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687033
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
23.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, рычажное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х27
Вес, г.
910

Описание товара Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139)

Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139) — компактное решение с однорычажным управлением и поворотным изливом. Оснащен аэратором с возможностью изменения угла наклона, обеспечивающим комфортное использование. Глянцевая хромированная поверхность сочетает практичность и современный дизайн. Подходит для стандартного монтажа, комплектуется гибкой подводкой. Идеален для раковин в условиях ограниченного пространства благодаря продуманной эргономике



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
23.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Развернуть
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, рычажное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron CN39 хром (CN4139) — компактное решение с однорычажным управлением и поворотным изливом. Оснащен аэратором с возможностью изменения угла наклона, обеспечивающим комфортное использование. Глянцевая хромированная поверхность сочетает практичность и современный дизайн. Подходит для стандартного монтажа, комплектуется гибкой подводкой. Идеален для раковин в условиях ограниченного пространства благодаря продуманной эргономике


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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