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Смеситель для умывальника Fmark (FS8201C) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника Fmark (FS8201C)

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Смеситель для умывальника Fmark (FS8201C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
64
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686827
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
19
Длина, м
16
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
64
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, г.
840

Описание товара Смеситель для умывальника Fmark (FS8201C)

Смеситель для умывальника Fmark FS8201C — это современное решение для ванной комнаты. Изготовленный из нержавеющей стали, он отличается стильным дизайном и надежной конструкцией. Управление смесителем осуществляется с помощью рычага, что обеспечивает удобство использования. Смеситель подходит как для умывальников, так и для раковин, что делает его универсальным выбором для различных интерьерных решений.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Fmark (FS8201C)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
19
Длина, м
16
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
64
Длина излива
128
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для умывальника Fmark FS8201C — это современное решение для ванной комнаты. Изготовленный из нержавеющей стали, он отличается стильным дизайном и надежной конструкцией. Управление смесителем осуществляется с помощью рычага, что обеспечивает удобство использования. Смеситель подходит как для умывальников, так и для раковин, что делает его универсальным выбором для различных интерьерных решений.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
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Отзывы


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