Смеситель для кухни Haiba (HB4536-2)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB4536-2)
Смеситель для кухни и раковины с коротким изливом, хром HAIBA это высококачественный продукт, который сочетает в себе функциональность и эстетику. Смеситель оснащен однорычажным типом управления, что обеспечивает удобство и простоту использования. Запорный клапан, выполненный из керамики, гарантирует долговечность и надежность работы. Материал корпуса латунь, что делает смеситель устойчивым к коррозии и обеспечивает долгий срок службы. Хромированное покрытие придает смесителю стильный и современный вид, делая его подходящим для любого интерьера кухни или ванной комнаты. Монтаж смесителя осуществляется горизонтально, на раковину или ванну, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Смеситель оснащен традиционным видом излива и аэратором, который обеспечивает равномерное распределение воды и экономичное использование. Гибкая подводка обеспечивает удобство установки и подключения.
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