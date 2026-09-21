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Смеситель для кухни Haiba (HB70802) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Haiba (HB70802)

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Смеситель для кухни Haiba (HB70802) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba (HB70802) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB70802) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB70802) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685297
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
35.9
Длина, м
21.2
Габариты (ВxГxШ), мм
359x212x80
Габаритные размеры), см
35.9x21.2x8
Страна производства
Китай
Ширина, см
8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор, гибкая подводка.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
1.55

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB70802)

Смеситель для кухни Haiba HB70802 выполнен из нержавеющей стали в современном дизайне с округлыми формами. Оснащён однорычажным управлением и поворотным U-образным изливом длиной 21,2 см, что обеспечивает удобство использования. В комплекте керамический картридж 35 мм для плавной регулировки температуры/напора, гибкая подводка 40 см и аэратор. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB70802)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
35.9
Длина, м
21.2
Габариты (ВxГxШ), мм
359x212x80
Габаритные размеры), см
35.9x21.2x8
Страна производства
Китай
Ширина, см
8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
серый
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
177
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, аэратор, гибкая подводка.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB70802 выполнен из нержавеющей стали в современном дизайне с округлыми формами. Оснащён однорычажным управлением и поворотным U-образным изливом длиной 21,2 см, что обеспечивает удобство использования. В комплекте керамический картридж 35 мм для плавной регулировки температуры/напора, гибкая подводка 40 см и аэратор. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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