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Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8)

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Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 1
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 2
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 3
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 4
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 5
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 6
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 7
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 8
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 9
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 10
Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 1
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 2
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 3
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 4
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 5
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 6
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 7
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 8
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 9
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 10
  • Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685279
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
6
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
117x150x240
Габаритные размеры), см
11.7x15x24
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, керамический картридж 35 мм, металлическая рукоятка, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х29
Вес, кг.
2.17

Описание товара Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8)

Смеситель для раковины с аэратором и жесткой подводкой от HAIBA это высококачественный продукт, который прекрасно дополнит концепцию вашей кухни. Смеситель оснащен аэратором, который служит для значительного сокращения расхода воды. Это позволяет экономить воду и деньги. Аэратор также обеспечивает равномерное распределение воды, что делает процесс мытья посуды более комфортным. Керамический картридж Sedal (Испания) обеспечивает высокую надежность и пониженный уровень шума. Это гарантирует долгосрочную работу смесителя без поломок и протечек. Смеситель имеет два монтажных отверстия диаметром 35 мм и присоединительный размер 1/2. Это обеспечивает простоту и удобство монтажа.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
6
Длина, м
21
Габариты (ВxГxШ), мм
117x150x240
Габаритные размеры), см
11.7x15x24
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, керамический картридж 35 мм, металлическая рукоятка, упаковка
Развернуть
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины с аэратором и жесткой подводкой от HAIBA это высококачественный продукт, который прекрасно дополнит концепцию вашей кухни. Смеситель оснащен аэратором, который служит для значительного сокращения расхода воды. Это позволяет экономить воду и деньги. Аэратор также обеспечивает равномерное распределение воды, что делает процесс мытья посуды более комфортным. Керамический картридж Sedal (Испания) обеспечивает высокую надежность и пониженный уровень шума. Это гарантирует долгосрочную работу смесителя без поломок и протечек. Смеситель имеет два монтажных отверстия диаметром 35 мм и присоединительный размер 1/2. Это обеспечивает простоту и удобство монтажа.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, С поворотным изливом для кухни
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Отзывы


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