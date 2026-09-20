Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Haiba (HB80548-8)
Смеситель для раковины с аэратором и жесткой подводкой от HAIBA это высококачественный продукт, который прекрасно дополнит концепцию вашей кухни. Смеситель оснащен аэратором, который служит для значительного сокращения расхода воды. Это позволяет экономить воду и деньги. Аэратор также обеспечивает равномерное распределение воды, что делает процесс мытья посуды более комфортным. Керамический картридж Sedal (Испания) обеспечивает высокую надежность и пониженный уровень шума. Это гарантирует долгосрочную работу смесителя без поломок и протечек. Смеситель имеет два монтажных отверстия диаметром 35 мм и присоединительный размер 1/2. Это обеспечивает простоту и удобство монтажа.
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