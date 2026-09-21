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Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613)

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Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613) - фото 1
Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613) - фото 2
Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613) - фото 1
  • Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613) - фото 2
  • Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686370
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.1
Длина, м
39.2
Габариты (ВxГxШ), мм
151x392x211
Габаритные размеры), см
15.1x39.2x21.1
Ширина, см
21.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, держатель лейки, шланг
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, защита от перекручивания, функция экономии расхода воды, встроенный аэратор.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х30
Вес, кг.
2.73

Описание товара Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613)

Смеситель для ванны BELZ B613 (B22613) с длинным поворотным изливом и душевым гарнитуром в комплекте. Изготовлен из латуни, оснащен керамическим картриджем для плавной регулировки воды. Поворотный излив обеспечивает удобство использования, матовая поверхность цвета «вороненая сталь» подчеркивает современный дизайн. Включает лейку, держатель и шланг для душа



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, длинный излив (B22613)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.1
Длина, м
39.2
Габариты (ВxГxШ), мм
151x392x211
Габаритные размеры), см
15.1x39.2x21.1
Ширина, см
21.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, держатель лейки, шланг
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, защита от перекручивания, функция экономии расхода воды, встроенный аэратор.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны BELZ B613 (B22613) с длинным поворотным изливом и душевым гарнитуром в комплекте. Изготовлен из латуни, оснащен керамическим картриджем для плавной регулировки воды. Поворотный излив обеспечивает удобство использования, матовая поверхность цвета «вороненая сталь» подчеркивает современный дизайн. Включает лейку, держатель и шланг для душа


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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