Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801Y)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
307
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 682565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, упаковка
Цвет
бежевый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
307
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х24х6
Вес, кг.
2.45
Описание товара Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801Y)
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, упаковка
Цвет
бежевый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
307
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Развернуть
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель для кухонной мойки с фильтром питьевой воды Savol (S-L1801Y) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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