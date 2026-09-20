Душевая система Haiba (HB24548-8)
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
19.1x29.1 см
Диаметр ручного душа, мм
11.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685223
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
19.1x29.1 см
Диаметр ручного душа, мм
11.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
5.56
Описание товара Душевая система Haiba (HB24548-8)
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
19.1x29.1 см
Диаметр ручного душа, мм
11.5 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты. Haiba Group - один из крупнейших промышленных заводов Китая. На площади 150 000м2 располагается высокоточное европейское производственное оборудование и 1200 сотрудников. Продукция соответствует европейским стандартам СЕ, немецкому DVGW, английскому WARS, французскому ASC, международным стандартам систем менеджмента качества IS0 9001, экологической эффективности ISO 14001 и поставляется в более 100 стран мира.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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