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Душевая система BELZ (B24678-3) купить с доставкой в Москве
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Душевая система BELZ (B24678-3)

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Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 1
Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 2
Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 3
Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 4
Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 5
Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 6
Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
32x21 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 1
  • Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 2
  • Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 3
  • Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 4
  • Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 5
  • Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 6
  • Душевая система BELZ (B24678-3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686654
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
32x21 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
70х54х40
Вес, кг.
5.68

Описание товара Душевая система BELZ (B24678-3)

Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты.

Отзывы о товаре Душевая система BELZ (B24678-3)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
32x21 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
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Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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