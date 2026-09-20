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Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) купить с доставкой в Москве
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Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA)

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Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 1
Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 2
Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 3
Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 4
Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
24.5 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 1
  • Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 2
  • Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 3
  • Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 4
  • Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684841
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
24.5 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
с гигиеническим душем
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
75х42х13
Вес, кг.
4.53

Описание товара Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA)

Душевая система ПРОФСАН PSM-800-88GA удобное, стильное и главное функциональное решение для принятия душа. Красивое и надёжное покрытие в цвете графит. Современное, клавишное, управление режимами, прогрессивный картридж и наличие гигиенического душа внесут новые ощущения и варианты использования. Смеситель выполнен из высококачественной латуни - надёжный и эргономичный. С этим душевым комплектом стихия тропического ливня всегда под вашим контролем и в вашем распоряжении.

Отзывы о товаре Душевая система ПРОФСАН (PSM-800-88GA)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Душевая система
Цвет
серый
Диаметр верхнего душа, мм
24.5 см
Диаметр ручного душа, мм
13 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
с гигиеническим душем
Страна производитель
Россия
Описание
Душевая система ПРОФСАН PSM-800-88GA удобное, стильное и главное функциональное решение для принятия душа. Красивое и надёжное покрытие в цвете графит. Современное, клавишное, управление режимами, прогрессивный картридж и наличие гигиенического душа внесут новые ощущения и варианты использования. Смеситель выполнен из высококачественной латуни - надёжный и эргономичный. С этим душевым комплектом стихия тропического ливня всегда под вашим контролем и в вашем распоряжении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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