Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5510)
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Характеристики
Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5510)
Смеситель для гигиенического душа HAIBA HB5510 это настенный смеситель, который обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Он оснащен холодной и горячей водой, а его корпус изготовлен из латуни с глянцевым хромированным покрытием. Смеситель HAIBA HB5510 имеет устойчивое покрытие, которое защищает сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предотвращает появление разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Это делает его долговечным и гигиеничным выбором для вашей ванной комнаты. Смеситель оснащен одной форсункой для гидромассажа, что позволяет вам наслаждаться мягким и расслабляющим душем. Минимальное давление воды для работы смесителя составляет 0.5 бар, а максимальный расход воды 7 литров в минуту. Держатель для душевой лейки расположен непосредственно на смесителе, что обеспечивает удобство использования и быстрый доступ к гигиеническому душу. В комплекте также идет ручной душ с одним режимом работы и шланг длиной 1500 мм. Смеситель HAIBA HB5510 монтируется вертикально и имеет два монтажных отверстия. Запорный клапан выполнен из керамического картриджа, что гарантирует надежность и долговечность работы смесителя. В комплекте с смесителем идут держатель для душевой лейки, ручной душ, лейка и шланг. Смеситель для гигиенического душа HAIBA HB5510 это надежный, удобный и стильный выбор для вашей ванной комнаты.
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