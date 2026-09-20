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Смеситель для душа ПРОФСАН (PSM-179-38) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа ПРОФСАН (PSM-179-38)

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Смеситель для душа ПРОФСАН (PSM-179-38) - фото 1
Смеситель для душа ПРОФСАН (PSM-179-38) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа ПРОФСАН (PSM-179-38) - фото 1
  • Смеситель для душа ПРОФСАН (PSM-179-38) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684835
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
33
Длина, м
6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг душевой, лейка душевая, держатель душевой лейки, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для душа ПРОФСАН (PSM-179-38)

Смеситель для душа ПСМ-Профсан ПСМ-179-38 (Россия) производится из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Лейка для душа диаметром 115 мм с пятью режимами. Надёжные кран-буксы с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости превосходит только алмаз. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для душа ПРОФСАН (PSM-179-38)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
33
Длина, м
6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг душевой, лейка душевая, держатель душевой лейки, паспорт, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа ПСМ-Профсан ПСМ-179-38 (Россия) производится из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Лейка для душа диаметром 115 мм с пятью режимами. Надёжные кран-буксы с пластинами (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости превосходит только алмаз. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные
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