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Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) купить с доставкой в Москве
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Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H)

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Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 1
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 2
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 3
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 4
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 5
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет фурнитуры
черный
Основной материал
латунь
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 1
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 2
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 3
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 4
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 5
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683940
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
13
Длина, м
13
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
39.2x13x24.8
Страна производства
Китай
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
зеркало с подсветкой, документация, упаковка
Основной материал
латунь
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
41.5
Габариты (ВxГxШ), мм
392x130x248
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х13
Вес, кг.
2.18

Описание товара Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H)

Зеркало Savol настольное двухстороннее с увеличением 5х JAVA S-M221 устанавливается на плоскую поверхность, отлично дополнит имеющиеся аксессуары в ванной комнате. Имеет светодиодную подсветку, сенсорное включение. Идеально для нанесения макияжа, надевания контактных линз, комфортного бритья.

Отзывы о товаре Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
13
Длина, м
13
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
39.2x13x24.8
Страна производства
Китай
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
зеркало с подсветкой, документация, упаковка
Развернуть
Основной материал
латунь
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
41.5
Габариты (ВxГxШ), мм
392x130x248
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало Savol настольное двухстороннее с увеличением 5х JAVA S-M221 устанавливается на плоскую поверхность, отлично дополнит имеющиеся аксессуары в ванной комнате. Имеет светодиодную подсветку, сенсорное включение. Идеально для нанесения макияжа, надевания контактных линз, комфортного бритья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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