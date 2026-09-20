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Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) купить с доставкой в Москве
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Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867)

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Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 1
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 2
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 3
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 4
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 5
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 6
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 7
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 8
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 9
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 10
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 11
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 12
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 13
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 14
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 15
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 16
Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 1
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 2
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 3
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 4
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 5
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 6
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 7
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 8
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 9
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 10
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 11
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 12
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 13
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 14
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 15
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 16
  • Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684037
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
35
Длина, м
35
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал с корзиной для белья
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
170x35x35
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
пенал, выдвижной ящик, корзина для белья, фурнитура, навесы, ножки хром, упаковка
Бельевая корзина
да
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
170
Габариты (ВxГxШ), мм
1700x350x350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.73х0.38х0.38
Вес, кг.
34

Описание товара Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867)

Пенал RUNO Парма 35 правый, с корзиной для белья УТ000002867 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет 2 выдвижных ящика и 2 отделения: в верхнем одна распашная дверца с внутренней полкой, в нижнем одна откидная дверца с полкой и корзиной для белья. В комплекте к шкафу идут петли со встроенным доводчиком, 4 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!

Отзывы о товаре Пенал Runo правый с корзиной для белья Парма 35 (УТ000002867)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
35
Длина, м
35
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал с корзиной для белья
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
170x35x35
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Развернуть
Комплектация
пенал, выдвижной ящик, корзина для белья, фурнитура, навесы, ножки хром, упаковка
Бельевая корзина
да
Количество ящиков
1
Комплект ножек
да
Материал боковин
ВЛДСП
Наличие ручки
да
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
170
Габариты (ВxГxШ), мм
1700x350x350
Страна производитель
Китай
Описание
Пенал RUNO Парма 35 правый, с корзиной для белья УТ000002867 функциональное решение для недорогого и современного оснащения ванной комнаты. Шкаф выполнен в белом цвете, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Изделие имеет 2 выдвижных ящика и 2 отделения: в верхнем одна распашная дверца с внутренней полкой, в нижнем одна откидная дверца с полкой и корзиной для белья. В комплекте к шкафу идут петли со встроенным доводчиком, 4 ручки, 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Мебель для ванной RUNO красота и практичность в мелочах!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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