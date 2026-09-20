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Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) купить с доставкой в Москве
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Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290)

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Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 1
Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 2
Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 3
Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 4
Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 5
Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Основной материал
стекло
  • Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 1
  • Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 2
  • Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 3
  • Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 4
  • Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 5
  • Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684047
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
3
Длина, м
3
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
80x3x100
Страна производства
Россия
Комплектация
зеркало с подсветкой, электрошнур, крепеж, документация, упаковка
Основной материал
стекло
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x30x1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.88х0.07
Вес, кг.
9

Описание товара Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290)

Зеркало с подсветкой RUNO «РУАН» стильное, современное и практичное решение для оформления интерьера ванной комнаты, гостиной, спальни или прихожей. Мягкая светодиодная подсветка по периметру зеркала для ванной создаст домашние уют и тепло, а также привнесет изысканность в классический или ультрасовременный интерьер. Зеркало в ванную «РУАН» изготовлено из влагостойкого зеркального полотна толщиной 4 мм. Зеркало с подсветкой в ванную «РУАН» характеризуется высокой четкостью изображения, устойчивостью к воздействию разных чистящих средств. Зеркало с LED подсветкой имеет защиту от брызг, благодаря чему зеркало можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Срок службы светодиодной подсветки не менее 50000 часов, что обеспечивается низким энергопотреблением. Яркость LED подсветки удобно регулировать с помощью сенсорной кнопки, наличие которой является дополнительной защитой электронной начинки зеркала от влаги и продлевает срок его службы. Настенное зеркало подключается к сети 220 В через шнур, который идет в комплекте. Также зеркало с подсветкой для ванной комплектуется настенным креплением. Зеркало RUNO РУАН универсальное, можно повесить как вертикально, так и горизонтально.

Отзывы о товаре Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
3
Длина, м
3
Дополнительный материал
пластик
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
80x3x100
Страна производства
Россия
Комплектация
зеркало с подсветкой, электрошнур, крепеж, документация, упаковка
Основной материал
стекло
Развернуть
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
80
Габариты (ВxГxШ), мм
800x30x1000
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало с подсветкой RUNO «РУАН» стильное, современное и практичное решение для оформления интерьера ванной комнаты, гостиной, спальни или прихожей. Мягкая светодиодная подсветка по периметру зеркала для ванной создаст домашние уют и тепло, а также привнесет изысканность в классический или ультрасовременный интерьер. Зеркало в ванную «РУАН» изготовлено из влагостойкого зеркального полотна толщиной 4 мм. Зеркало с подсветкой в ванную «РУАН» характеризуется высокой четкостью изображения, устойчивостью к воздействию разных чистящих средств. Зеркало с LED подсветкой имеет защиту от брызг, благодаря чему зеркало можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Срок службы светодиодной подсветки не менее 50000 часов, что обеспечивается низким энергопотреблением. Яркость LED подсветки удобно регулировать с помощью сенсорной кнопки, наличие которой является дополнительной защитой электронной начинки зеркала от влаги и продлевает срок его службы. Настенное зеркало подключается к сети 220 В через шнур, который идет в комплекте. Также зеркало с подсветкой для ванной комплектуется настенным креплением. Зеркало RUNO РУАН универсальное, можно повесить как вертикально, так и горизонтально.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало RUNO с подсветкой 1000х800 Руан Led (00-00001290) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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