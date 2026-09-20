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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4963) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4963)

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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4963) - фото 1
Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4963) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
120
Длина излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4963) - фото 1
  • Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4963) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683878
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
55x195x374
Габаритные размеры), см
5.5x19.5x37.4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
19.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120
Длина излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х6
Вес, г.
900

Описание товара Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4963)

Смеситель Fmark FM4963 предназначен для кухонной мойки. Он имеет современный дизайн и однорычажное управление. Изготовлен из силумина, что обеспечивает прочность и долговечность. Смеситель оснащен керамическим картриджем и гибкой подводкой, что упрощает его установку и эксплуатацию.



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4963)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
55x195x374
Габаритные размеры), см
5.5x19.5x37.4
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
19.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепление, аэратор
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120
Длина излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FM4963 предназначен для кухонной мойки. Он имеет современный дизайн и однорычажное управление. Изготовлен из силумина, что обеспечивает прочность и долговечность. Смеситель оснащен керамическим картриджем и гибкой подводкой, что упрощает его установку и эксплуатацию.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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