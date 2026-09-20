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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4904H) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4904H)

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Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4904H) - фото 1
Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4904H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Высота излива
112
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4904H) - фото 1
  • Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4904H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683875
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
14.3
Длина, м
25
Габаритные размеры), см
14.3х25х5.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка воды, аэратор
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
112
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х20х6
Вес, г.
900

Описание товара Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4904H)

Смеситель Fmark FM4904H предназначен для кухонной мойки. Он имеет современный дизайн и однорычажное управление. Излив поворотный, что обеспечивает удобство использования. Смеситель изготовлен из цинка и оснащен керамическим картриджем для надежного переключения температуры воды. Цветовая гамма включает черный и хромированные варианты.



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для кухонной мойки (FM4904H)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
14.3
Длина, м
25
Габаритные размеры), см
14.3х25х5.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка воды, аэратор
Цвет
черный
Материал корпуса
цинковый сплав
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
112
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FM4904H предназначен для кухонной мойки. Он имеет современный дизайн и однорычажное управление. Излив поворотный, что обеспечивает удобство использования. Смеситель изготовлен из цинка и оснащен керамическим картриджем для надежного переключения температуры воды. Цветовая гамма включает черный и хромированные варианты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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