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Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) купить с доставкой в Москве
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Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H)

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Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 1
Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 2
Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 3
Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 4
Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 5
Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
черный
Основной материал
латунь
  • Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 1
  • Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 2
  • Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 3
  • Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 4
  • Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 5
  • Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682696
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
13.7
Длина, м
13.7
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
6.6x13.7x52
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Комплектация
полка, крепления, документация, упаковка
Основной материал
латунь
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
6.6
Габариты (ВxГxШ), мм
66x137x520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х17х11
Вес, кг.
2.07

Описание товара Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H)

Полка Savol прямая, стеклянная 50 см S-06591H - одновременно функциональный и декоративный аксессуар, который дополнит интерьер ванной и душевой комнаты. Изготовлена из прочного, устойчивого к коррозии металла, который прослужит долгие годы - установка во влажном помещении не испортит внешний вид изделия.. Легко моется в проточной воде с применением щадящих чистящих средств.

Отзывы о товаре Полка прямая Savol, стеклянная 50 см (S-06591H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
13.7
Длина, м
13.7
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
полка, крепления
Подсветка в комплекте
нет
Габаритные размеры), см
6.6x13.7x52
Страна производства
Китай
Цвет изделия
черный
Комплектация
полка, крепления, документация, упаковка
Развернуть
Основной материал
латунь
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Наличие ручки
нет
Открытые полки
Да
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Высота, см
6.6
Габариты (ВxГxШ), мм
66x137x520
Страна производитель
Китай
Описание
Полка Savol прямая, стеклянная 50 см S-06591H - одновременно функциональный и декоративный аксессуар, который дополнит интерьер ванной и душевой комнаты. Изготовлена из прочного, устойчивого к коррозии металла, который прослужит долгие годы - установка во влажном помещении не испортит внешний вид изделия.. Легко моется в проточной воде с применением щадящих чистящих средств.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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